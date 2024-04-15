İnek eve girdi, bir kişi öldü

Muş'ta evine inek girmesine tepki gösteren 70 yaşındaki kişi, çıkan kavgada ineğin sahibi tarafından dövülerek öldürüldü.

İnek eve girdi, bir kişi öldü

'ta çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. 

Olay, Varto ilçesi bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında meydana geldi. İddiaya göre; Ömer Y. (70), amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip tepki gösterdi.

İkili arasında çıktı. Ömer Y. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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