İnek kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

Muş’ta bir eve giren inek nedeniyle başlayan kavga, cinayetle bitti.
Olay, Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyündeki Yıldızlar mezrasında meydana geldi.
İddiaya göre; Ömer Y., amcasının oğlu Kerem Y’ye ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.
İkili arasında kavga çıktı.
Ömer Y. aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.
Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Haberler
- Muş Varto
- Cinayet
- Muş