İnek kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

İkili arasında kavga çıktı.



Ömer Y. aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.



Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.