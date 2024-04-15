İnek kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

Muş’ta eve giren inek nedeniyle başlayan kavgada 70 yaşındaki Ömer Y. dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili olarak biri Ömer Y’nin akrabası 2 kişi gözaltına alındı.

İnek kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

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’ta bir eve giren inek nedeniyle başlayan , cinayetle bitti.

Olay, Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyündeki Yıldızlar mezrasında meydana geldi.

İddiaya göre; Ömer Y., amcasının oğlu Kerem Y’ye ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.

İnek kavgası cinayetle bitti: 1 ölü, 2 gözaltı - 1

İkili arasında kavga çıktı.

Ömer Y. aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdi.

Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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