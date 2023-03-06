İngiltere Mine'yi konuşuyor: Tip 2 diyabet ve MS'te umut olacak araştırma

Bu bilgileri yüzlerce genetik hastalığın işaretçileri ile karşılaştıran araştırmacılar gen, protein ve hastalık üçgeninde 500'den fazla bağlantı bulduklarını açıkladı.



Örneğin, kandaki GRP hormon seviyesi yüksek kişilerin tip 2 diyabete yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı.



Bu hormonun obeziteye engel olduğu ifade ediliyor.



Araştırmada Multiple Skleroz yani MS hastalığında rol oynayan DKKL 1 adlı bir protein de belirlendi.



Birçok metabolizma hastalığında, altta yatan sebebin, vücuttaki bazı proteinlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Bu proteinlerin tespit edilmesiyle, hastalıkların daha iyi anlaşılmasının yanı sıra, tedavi geliştirilmesi konusunda da ilerleme sağlanabilecek.