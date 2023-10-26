İnşaat işçisinin acı ölümü

Kayseri'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.



Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinanşirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Sefa Durak, iddiaya göre dengesini kaybederek, 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü.



İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Durak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin