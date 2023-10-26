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İnşaat işçisinin acı ölümü

Kayseri'de çalıştığı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen Sefa Durak hayatını kaybetti.

İnşaat işçisinin acı ölümü

Kayseri'de inşaattan düşen yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinanşirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Sefa Durak, iddiaya göre dengesini kaybederek, 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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