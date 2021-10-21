'İnsanlık ölmedi' haberi taksicilerin oyunu çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir taksicinin bagajında unutulan dövizleri sahibine ulaştırdığı haberi kurgu çıktı.

Bindiği takside içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerinde para bulunan valizi unuttuğu ve bu valizin taksi durağı işleten Orhan Aydoğdu tarafından bulunarak sahibine teslim edildiği iddia edilmişti.



Olay "insanlık ölmedi" başlıklarıyla medyada haber olmuştu. Aydoğdu, kameraların karşısına geçerek "Parasını bulduğumuz için bize bir miktar para teklif etti ama kabul etmedik, isterse çıkıp kameraların karşısında kendisi de söyleyebilir" demişti.

Çantasını bagajda unutan Necip Y. isimli vatandaş ise bugün bir açıklama yaparak olayı yalanladı.

Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önünden Sarıyer Kaymakamlığı'na gitmek üzere taksiye bindiğini söyleyen Necip Y., içerisinde tıraş malzemesi, elbise ve kitaplarını olduğu çantasını takside unuttuğunu söyledi.

Videoyu çeken taksiciye giderek durumu anlattığını söyleyen Necip Y., şunları söyledi:



"Kendisine telefonumu verdim, taksilere de anons geçmesi için kendisinden rica ettim. Yoldan geçen bir taksiyi durdurdum ve o taksi ile yakındaki taksi duraklarını tek tek dolaştım ve not bıraktım. İstinye Polis Karakolu'na doğru giderken telefon geldi ve çantamın bulunduğunu söylediler. Polis memuru sağ olsun yardımcı oldu. Ve hızlı bir şekilde Ferahevler'deki taksi durağına geldim. Ben kendisine eşyalarımı bulduğu için teşekkür ettim, minnet duyduğumu söyledim."

"BUNA ASLA MÜSAADE ETMEM"



Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Necip Y. “O arada bize çay da ısmarladı. Yirmi, otuz dakika boyunca orada bekledik. Orada bir samimiyet havası var. Orada bir şakalaşma yapılıyor. Sürekli ben onun çekildiğinin bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem bunu asla müsaade etmem" diye konuştu.



"ÇANTADA PARA YOK"



Taksicilerin yaptığını reklam çalışması olarak nitelendiren vatandaş, "Çantanın içinde herhangi bir para yok. İçinde eşyalarım olduğu için orada tamamen espri amaçlı söylendi. O espri yaptı ben de esprili bir şekilde karşılık verdim. Orada herhangi bir para yok, bulunmuş ve kaybolmuş herhangi bir para yok. Sadece eşyalarım bulundu" ifadelerini kullandı.



ÖZÜR BEKLİYOR



Necip Y., medyada çıkan haberler sonrası taksiciye ulaşarak konuyu düzeltmesini istediğini belirterek şöyle devam etti:



"Gerçekten büyük bir mağduriyet, büyük bir şaşkınlık içindeyim. Ben kendisinin hem bağlı olduğu odayı aradım, şoförler odası, taksici bu arkadaş. Bir yönetici bana döndü, bu konuda çalışma yaptığını hukuk işleriyle ilgilenen birimle konuşacaklarını ve en kısa zamanda bana geri dönüş yapacaklarını söylediler. Ben de bundan sonra eğer açık bir şekilde çıkıp size ve başka basın mensuplarına bu olayı hangi amaçla yaptığını söylerse ve özür dilerlerse bunu düzeltirlerse benim de bunlardan başka bir talebim yok zaten."