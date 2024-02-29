İnternet kafeye silahlı saldırının arkasından Anucur Çetesi çıktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir internet kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Otomatik silahların kullanıldığı saldırının arkasından, ilçede 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin de yaralandığı çatışmada adı geçen Anucur Çetesi çıktı. Polis saldırıya ilişkin 8 kişiyi gözaltına aldı.

İnternet kafeye silahlı saldırının arkasından Anucur Çetesi çıktı

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polisi, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda kentte yaşanan iki olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olaylardan ilki 20 Şubat günü gerçekleşti. Kağıthane’de bir internet kafeye otomatik silahlarla baskın düzenlendi. İkinci olay ise 3 gün sonra Sarıyer’de yaşandı. Polisin denetim noktasında durdurduğu bir aracın içindekiler, denetim noktasından kaçarak izlerini kaybettirdi.

İki olayı da mercek altına alan polis, 8 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin “Anucur Çetesi” üyeleri oldukları belirlendi.

İnternet kafeye silahlı saldırının arkasından Anucur Çetesi çıktı - 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Kimlikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 24 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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