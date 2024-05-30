İnternette müstehcen yayına 10 gözaltı

Mersin’de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda hafıza kartları ve bilgisayarlara el konuldu.

İnternette müstehcen yayına 10 gözaltı
Foto: Arşiv

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’de internet üzerinden müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve müstehcenlik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan 10 SIM kart, 3 hafıza kartı, drone, tablet ve bilgisayar kasasına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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