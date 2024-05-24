İnternetten alışveriş yaparken dikkat!: 17 ilde 1 milyar liralık büyük vurgun

Aydın merkezli 17 ilde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin sahtelerini yaparak 1 milyar 49 milyon 174 bin lirayı kripto para borsasına aktardığı anlaşıldı.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat!: 17 ilde 1 milyar liralık büyük vurgun

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 38 kişi "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İnternetten alışveriş yaparken dikkat!: 17 ilde 1 milyar liralık büyük vurgun - 1

AYNISINI KOPYALAMIŞLAR

Şüphelilerin ürün satışı gerçekleştirilen internet sitelerinin ara yüz ve bağlantı adresleriyle sahtelerini oluşturarak yaptıkları, sosyal medya platformlarından da kendilerini asker, polis ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak eşya satma vaadinde bulundukları öğrenildi.

Zanlıların bu suçlardan elde ettikleri gelirleri kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştıkları, MASAK ile yapılan çalışmalar sonucu bu yolla 1 milyar 49 milyon 174 bin liralık kripto para işlemi yapıldığı tespit edildi.

'ın Nazilli ilçesine getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

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