Interpol tarafından aranan isim Edirne’de yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V’yi yakaladı.



Yapılan incelemede şüphelinin Belçika’da “Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme” suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.



Gözaltına alınan L.V.V’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

