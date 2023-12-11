İntihar denildi cinayet çıktı

Van’ın Muradiye ilçesinde intihar diye kayıtlara geçen olayın cinayet olduğu tespit edildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, il jandarma komutanlığınca 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında 1607 devriye yapıldı. Devriye boyunca 102 bin 311 kişi ve 204 bin 638 araç kontrol edildi.

Değişik suçlardan 69 şahsın yakalandığı ve 14’ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtilen açıklamada, jandarma dedektiflerinin (JASAT) yürüttüğü çalışmalara da yer verildi.



Araştırma sonucu Muradiye ilçesinde meydana gelen ve kayıtlara intihar olarak geçen olayın cinayet olduğu tespit edildi.



Çalışmalarını yoğunlaştıran JASAT ekiplerince yakalanan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu kaçakçılık suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 20 ayrı dolandırıcılık suçundan arama kaydı olan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 zanlı da yakalandı.

Zanlılar çıkarıldıkları adli mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.