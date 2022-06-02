İntihar girişimini izlerken 5 araç kaza yaptı: 5 yaralı

Hatay'da bir vatandaşın intihar girişimini izleyen sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedip zincirleme kazaya neden oldular.

Kaza Antakya-İskenderun karayolu Deniz Alayı bölgesinde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E., mahalle muhtarına ve polise intihara teşebbüs edeceğini bildirerek inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

İntihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu. Polis vatandaşı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.

5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Antakya-İskenderun karayolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada ise 5 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.



İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, kişinin intihar edeceğini kendisine bildirdiğini, polis ve itfaiyenin gerekli tedbirleri alarak intihardan vazgeçirdiklerini ancak intiharı izlemek isteyen sürücülerin kaza yaptığını söyledi.