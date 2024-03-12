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Irak sınırında güvenlik toplantısı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı, Iraklıların güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler görüşüldü.

Irak sınırında güvenlik toplantısı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ’ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Bu kapsamda 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı düzenlediği ifade edildi.

Irak sınırında güvenlik toplantısı - 1

Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda, Irak- sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

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