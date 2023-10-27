Irak ve Suriye’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlık açıklamasında, “Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi.” ifadelerine yer verildi.