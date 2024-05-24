Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile 'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...