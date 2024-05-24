Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

MSB'den yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit olmadığı belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

