Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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