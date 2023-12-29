Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."