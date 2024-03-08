Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyonları devam ediyor.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
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