Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.
MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
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