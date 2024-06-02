Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde ise 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, 'nin kuzeyindeki bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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