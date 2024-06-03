Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.
MSB'den yapılan açıklamada "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
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