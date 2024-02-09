Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.''