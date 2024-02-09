Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan () yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.''

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