Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre ilk operasyon, sınıra 40 kilometre mesafede yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlendi.

Bölgede bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı, operasyon için havalandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB; operasyonun görüntülerini, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." mesajıyla paylaştı.

Suriye'nin kuzeyinde ise, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 2 terörist etkisiz hale getirildi.