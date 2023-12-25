Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı | MSB: 26 terörist etkisiz hale getirildi

SALDIRININ ARDINDAN F-16’LAR TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU



Türkiye, Hakruk ve Zap-Metina bölgesinde 12 askerini teröre şehit vermişti.



Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, teröristler uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve el bombalarıyla saldırmıştı. Saldırıda, 6 asker şehit olmuştu.



Bu saldırıdan bir gün sonra teröristler, Zap ile Metina bölgesi arasında bulunan üs bölgesine sızmaya çalışmıştı. Bu saldırıda da ilk temasta 6 asker şehit düşmüştü.



Saldırıların ardından bölgedeki terör hedefleri, Türk jetleri tarafından bombardıman altına alınmıştı.

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