Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.''

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