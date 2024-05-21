Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terörle mücadele operasyonları sürüyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.



Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.



Bakanlık açıklamasında, “Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.” denildi.