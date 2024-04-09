Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.
MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
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