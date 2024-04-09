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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Nisan'da Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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