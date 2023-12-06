Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekatta 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’deki terör operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatta 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “‘Terörist neredeyse hedefimiz orası!’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!” denildi.

Bakanlık, sabah saatlerinde yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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