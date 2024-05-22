İran lideri Reisi'nin helikopter kazası | Enkaz nasıl bulundu? Ulaştırma Bakanı Uraloğlu anlattı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'la birlikte 9 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ve beraberindek heyetin içinde bulunduğu enkazın bulunma sürecini CNN Türk'te anlattı.

Uraloğlu, "Akşam saatlerinde Reisi'nin olduğu helikopterin düştüğü teyit edilince bizden hava aracı desteği istediler. Akıncı İHA devreye girdi ve o tespit etti." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deniz araçları kara araçları ve bazı kişiler özellikle dağcıların kullandığı bir çağrı cihazına sahiptirler. Bir acil durumda gerek kişinin inisiyatifiyle gerekse otomatik olarak sistem otomatik olarak uyduya gider ve dünyada tanımlanmış bölgelerdeki merkeze gider.

Türkiye bizim coğrafyamızda tanımlanmış bölgedir. Burada olan bu tür acil sinyalde bizim Ankara Esenboğa'daki radarlarımıza düşer. Biz de bununla ilgili ülkemizdeyse kurumları bildiririz ülke dışındaysa da ilgili kurumları bildiririz. Bize önce sisteme böyle bir sinyal düştü mü diye sordular. İlk başta düşen bir helikopter olduğu bahsedilmedi. Biz böyle bir sinyal gelmediğini söyledik. Sonrasında karşı taraf bir helikopterin düştüğünden bahsetti biz de bir sinyal olmadığını söyledik. Biz muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde helikopterde o cihazın olmadığını öğrendik.