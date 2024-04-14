İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini belirtti.

İran devleti tarafından başlatılan İHA saldırıları yoğunlaşırken, İran devletine yakın olan Yüksekova İlçesinde ve Esendere Beldesi'nin semalarında İHA ve füzeler görülmeye başlandı.

Yoğun bir şekilde ilçe üzerinden İsrail tarafına geçen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

