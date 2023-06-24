İş insanına saldırının failleri 6 ay sonra yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçen Aralık ayında iş insanı M.Ö.'nün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.



Marmaris'te yaşayan müteahhit M.Ö geçen yılın Aralık ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYONU



Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saldırıya karıştıkları belirlenen kişilerin kimliklerini tespit etti. Emniyet güçleri Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seydi A. (39), Yılmaz H. (48), Ömer M.O. (22), Ramazan D. (45) ve Muharrem K. (55) tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.