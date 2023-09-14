İş kazalarına dikkat çekmek için video çeken işçi, 2 gün sonra iş kazasında öldü

Afyonkarahisar’da bir tuğla fabrikasında işçi olarak çalışan Hüseyin Pirinççi, çalıştığı fabrikadaki iş kazalarına dikkat çekmek için video yayınladıktan 2 gün sonra iş kazasında yaşamını yitirdi. Pirinççi toprağa verilirken, olayla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

İş kazalarına dikkat çekmek için video çeken işçi, 2 gün sonra iş kazasında öldü

merkezindeki Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinççi, 12 Eylül günü, bacağını çalıştığı makineye kaptırdı.

Yaralanan Hüseyin Pirinççi, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Pirinççi, Karaaslan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında fabrika çalışanlarından bazılarının da ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

İŞ KAZALARINA DİKKAT ÇEKEMEK İÇİN VİDEO ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Hüseyin Pirinççi'nin geçirmeden 2 gün önce aynı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ortaya çıktı.

Pirinççi videoda, “Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunlara bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar.” diyerek uyarılarda bulunduğu anlar yer aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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