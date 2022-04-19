İş makinesinin çarptığı 9 yaşındaki Ali İhsan hayatını kaybetti

Gaziantep'te iş makinesinin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti.



Kaza, öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İbni Sina Lisesi önünde doğalgaz çalışması yapan operatör A.I.'nın kullandığı iş makinesi, geri manevra yaparken arkasında bulunan Ali İhsan Turan'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali İhsan Turan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Ali İhsan Turan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İş makinası operatörü A.I.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.