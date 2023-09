İş Sanat'tan İstanbul ve Ankara'da anlamlı sergi: Yaşasın Cumhuriyet

Özellikle dönemin kadınlarını sosyal hayata eşit şekilde katma çabası, kız çocukların eğitimden faydalanması, köy okullarının, karma eğitimin yaygınlaştırılma çalışmalarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Murat Koraltürk, her iki serginin de tek seferde gezmekten daha fazlasını içerdiğini, her ziyarette farklı bir detay fark edileceğini ifade etti.



Her yaz dönemi olduğu gibi, İstanbul ve Ankara’daki müzelerde çocuklar için atölye çalışmaları düzenlenirken, çocuklar eğitmenler eşliğinde hem müzeyi gezip bilgi alıyor hem de keyifli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan serginin tasarımını Pattu Mimarlık üstleniyor. Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebiliyor.