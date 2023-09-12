İş Sanat'tan İstanbul ve Ankara'da anlamlı sergi: Yaşasın Cumhuriyet

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz” sözünden alınan ilhamla hazırlanan sergilerde, iktisadi ve sosyal hayatın kalkınması mercek altına alınıyor.
Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk 15 yılının anlatıldığı sergi, mahkemelerden postanelere, limanlardan madenlere, demiryollarından bankalara, şehirlerdeki temel ihtiyaçlara kadar pek çok sektörde yabancı hakimiyetinin sürdüğünü gözler önüne seriyor ve devralınan mirasın anlatılmasıyla başlıyor.
Sergiler, müzelerin tarihi binalarının elverdiği tasarımlarının yanı sıra sergilenen orijinal belge ve objelerle birbirinden farklılaşırken, konsept, kurgu ve zenginlik açısından benzer özellikler taşıyorlar. Ankara’daki sergide Başkent’e ayrılmış özel bir bölüm de yer alıyor ve kentin planlı büyümesi ve sosyal hayatının zenginleşmesi film ve fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor.
Serginin küratörlüğünü üstlenen, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Murat Koraltürk, serginin ‘devralınan miras’ bölümüyle başladığını söylerken, ticaret, sanayi, tarım başlıklarının da ele alındığını, ama “insan” odaklı bir bakış açısı benimsediklerini, ekonominin iyileşmesi için, sağlık, nüfus, eğitim konularında insana yapılan yatırım başlıklarını sergide detaylarıyla anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.
Özellikle dönemin kadınlarını sosyal hayata eşit şekilde katma çabası, kız çocukların eğitimden faydalanması, köy okullarının, karma eğitimin yaygınlaştırılma çalışmalarının çok kıymetli olduğunu söyleyen Murat Koraltürk, her iki serginin de tek seferde gezmekten daha fazlasını içerdiğini, her ziyarette farklı bir detay fark edileceğini ifade etti.
Her yaz dönemi olduğu gibi, İstanbul ve Ankara’daki müzelerde çocuklar için atölye çalışmaları düzenlenirken, çocuklar eğitmenler eşliğinde hem müzeyi gezip bilgi alıyor hem de keyifli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.
İş Sanat’ın koordinasyonunda hazırlanan serginin tasarımını Pattu Mimarlık üstleniyor.
Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigârlarından ödünç verilen 2 bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi’nde sene sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
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