İş Sanat'tan İstanbul ve Ankara'da anlamlı sergi: Yaşasın Cumhuriyet

Sergiler, müzelerin tarihi binalarının elverdiği tasarımlarının yanı sıra sergilenen orijinal belge ve objelerle birbirinden farklılaşırken, konsept, kurgu ve zenginlik açısından benzer özellikler taşıyorlar. Ankara’daki sergide Başkent’e ayrılmış özel bir bölüm de yer alıyor ve kentin planlı büyümesi ve sosyal hayatının zenginleşmesi film ve fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen, 19. ve 20. yüzyıl Türkiye iktisadi ve sosyal tarihi, kurum ve girişimcilik tarihi konularında yaptığı çalışmalarla bilinen, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Murat Koraltürk, serginin ‘devralınan miras’ bölümüyle başladığını söylerken, ticaret, sanayi, tarım başlıklarının da ele alındığını, ama “insan” odaklı bir bakış açısı benimsediklerini, ekonominin iyileşmesi için, sağlık, nüfus, eğitim konularında insana yapılan yatırım başlıklarını sergide detaylarıyla anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.