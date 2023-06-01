İsa Çınar olayında cinayet şüphesi: İsa Çınar bulundu mu?

Bursa'da 11 ay önce kaybolan İsa Çınar'ın hikayesi Müge Anlı İle Tatlı Sert'te ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla bağ evine giden İsa'dan o günden beri haber alınamıyor. Ailesi her yerde kaybolan genci arıyor.

Bursa'da kaybolan genç adamın zararlı madde kullandığı ve sebepten hapis yattığı öğrenildi. Gözler, İsa Çınar'ın bağ evinde son görüştüğü arkadaşlarındaydı. Genç adamın yakın arkadaşı Uğur Ayaz tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. Hakkındaki cinayet iddialarını reddeden Uğur ise "İsa'ya zarar verdiyse Hasan zarar vermiştir..." dedi. İki gencin aralarında konuşurken şimdiye kadar çürümüştür sözlerini söylediğini anlattı. Yayına telefonla bağlanan bir gögü tanığının sözleri kan dondurdu.

