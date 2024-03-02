İşaret Dili Müze Sanat Sözlüğü projesi Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı

"Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla övünüyoruz"

İnsanları bedenine ve engelsizliğine göre sınıflandıran bir medeniyeti temsil etmediklerini vurgulayan Kıran, aksine insanları kalplerindeki ve zihinlerindeki engellere göre sınıflandıranları insanlık suçu olarak gören bir medeniyeti temsil ettiklerini söyledi.



Kıran, şöyle konuştu:



"Böylesine büyük bir medeniyette elbette engelli kardeşlerimizin erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yıldaki bütün çabamız esasen bunun üzerine kuruludur. Bu alanda dünyada öncü bir rol alan ülke olmakla da övünüyoruz."

Kıran, projede emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ederek, konuşmasını işaret diliyle "Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz." ifadeleriyle bitirdi. Tanıtımda işitme engelli balerin Eda Tavacı ile işaret diliyle gösteri yapan Özge Kayalar da performans sergiledi. Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Kıran, müzedeki eserleri inceledi.