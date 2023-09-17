İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, Ulubey-Eşme yolu üzerinde meydana geldi.
Uşak’tan Eşme istikametine ilerlemekte olan F.A. (42) idaresindeki minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T, Ulubey Devlet Hastanesi'ne ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı.
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