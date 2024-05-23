İşçi servisi ile TIR çarpıştı: 8 yaralı

Eskişehir'de Ahmet A. (61) idaresindeki personel servisi, Eskişehir-Ankara kara yolunun 71 Evler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Cabbar T. (49) yönetimindeki TIR'la çarpıştı.



Personel servisinde bulunan yolcular Mehmet Emin S, Eyüpcan A, Nadiye Ç, Deniz A, Mustafa Ü, Berke Can Ç, Erhan A. ve Miraç Asil B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.