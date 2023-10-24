İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

Aksaray’da işçi servisiyle, hayvan taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolu”nun 10’uncu kilometresindeki kavşakta meydana geldi.
Pazara büyükbaş götüren Erol Özkök yönetimindeki 68 HL 950 plakalı kamyonet, sürücünün kırmızı ışık ihlali yapmasıyla, lokantaya işçilerin taşındığı Fahrettin Özkaya’nın kullandığı, 68 S 0432 plakalı minibüse çarptı.
Her iki aracın da şarampole devrildiği kazada, sürücüler Özkök ve Özkaya ile kamyonetteki 1 kişi ve minibüsteki 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Bahtiyar Görgülü ve Mehduha Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İŞ YERİNE 50 METRE KALMIŞTI
Minibüsteki işçilerin iş yerinin ise kaza yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde olduğu belirlendi.
Kamyonetin kasasındaki hayvanlardan bazılarının öldüğü belirtildi.
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