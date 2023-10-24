İşçi servisiyle kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkartıldı.



Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan Bahtiyar Görgülü ve Mehduha Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



İŞ YERİNE 50 METRE KALMIŞTI



Minibüsteki işçilerin iş yerinin ise kaza yerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde olduğu belirlendi.



Kamyonetin kasasındaki hayvanlardan bazılarının öldüğü belirtildi.