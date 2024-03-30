İşçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Varol, "Yatakhane bölümünde ilk belirlemeye göre çatıda bulunan elektrikten kaynaklı bir yangın çıktı. Yatakhanede toplamda 461 işçimiz kalıyordu. Yangının başlamasıyla işçiler hızlı ve güvenli şekilde tahliye edildi. Şu an için bir yaralımız ve can kaybımız söz konusu değil. Ayrıca işçilerin tamamı şantiye alanındaki diğer yatakhanelere yerleştirildi." dedi.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer de alana gelip incelemede bulundu.