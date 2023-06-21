İşçinin feci sonu: 5'inci kattaki iskeleden düştü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde depremden zarar gören 6 katlı apartmanın tadilatı için kurulan iskelede sıva yapan 45 yaşındaki İbrahim Bozat, 5'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

İşçinin feci sonu: 5'inci kattaki iskeleden düştü

Olay, saat 18.00 sıralarında Şehit Orhan Gök Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çanakkale Caddesi'nin kesiştiği bölgedeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, depremden zarar gören apartmanın dışına kurulan iskelede çalışan İbrahim Bozat, sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti.

Apartmanın 5'inci katından düşen Bozat'ı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bozat, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bozat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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