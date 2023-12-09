İsias Oteli davası 3 Ocak’ta | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “davanın takipçisiyiz” mesajı

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirtiyor.



“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” diyen Karakaya, “Suç belli, cezası da belli. Bu suçun olası kasıt olduğu açık ve net şekilde ortadadır.” ifadelerini kullandı.



Şampiyon Melekler'in en küçüğü 10 yaşındaki Asya’nın babası Mehmet Tülek’in de tek bir isteği var.



“Ben hayatımdaki en değerli şeyi kaybettim.” Ifadesini kullanan Tülek, “Tabii ki sonuna kadar bunun takipçisi olacağım. Adalet elbet yerini bulacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok.” diye konuştu.



Aileler 3 Ocak’ta başlayacak davayı takip etme talebini Bakan Tunç’a iletti.



Bakan Tunç da konuyu değerlendireceklerini ve bu talebin ailelerin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.



Şampiyon Melekler’in ailelelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.

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