İsias Oteli davası 3 Ocak’ta | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan “davanın takipçisiyiz” mesajı

Haber: Selim SAYARI
Demirinden çimentosuna, demiz kumundan kaçak katlara…
Kusurlu olduğu her açıdan raporlarla belgelenen Isias Otel, Kuzey Kıbrıs'tan 35 kişilik voleybol kafilesine mezar oldu.
Kafilede yaşları 10 ila 17 arasında değişen 26 şampiyon çocuk vardı.
O gün orada toplamda 72 kişi hayatını kaybetti.
DAVA SÜRECİ 3 OCAK’TA BAŞLAYACAK
Şampiyon Melekler’in davası 3 Ocak’ta başlayacak.
Yargı süreci öncesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti.
Adadaki ilk durağı Şampiyon Melekler’in kabristanı oldu.
Bakan Tunç ailelere taziyelerini bildirerek, davanın takipçisi olduklarını belirtti.
“Tabii gidenleri geri getirmek mümkün değil. Ama o zarara sebep olanlar, yavrularımızın hayatını kaybetmesinde kusuru bulunanlar da yargı huzurunda hesabını versin.” diyen Bakan Tunç, “Bu konuda onlarla hemfikiriz, acılarını paylaşıyoruz ve sonuna kadar da bu dava sürecini takip edeceğiz. Bu dava, bizim ortak davamız.” şeklinde konuştu.
AİLELERİN TÜRK YARGISINA GÜVENİ TAM
Isias Otel Faciası’nın üzerinden 10 ay geçse de, hayatını kaybedenlerin aileleri için yüreklerdeki acı hiç dinmedi.
Ailelerin Türk yargısına güveni tam.
Ancak sanıkların cezai indirimlerden yararlanmasından endişeliler.
Talepleri ise sanıkların “Bilinçli Taksir” yerine, “Olası Kast” suçuyla yargılanmaları.
13 yaşında hayatını kaybeden şampiyon voleybolcu Serin’in hukuk profesörü annesi Pervin Aksoy bu durumu şöyle özetliyor:
“Olası kasıt demek; öngörülen bir sonuç var fakat sonuç umursanmıyor. Bu sonucun gerçekleşebileceğini öngörür ama olursa olsun der… Olası kasıtın tam da uygulama alanı deprem sanıkları içindir. Biz İsias’la bunu yapmaya çalışacağız. Bunun bir emsal olmasını istiyorum.”
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirtiyor.
“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.” diyen Karakaya, “Suç belli, cezası da belli. Bu suçun olası kasıt olduğu açık ve net şekilde ortadadır.” ifadelerini kullandı.
Şampiyon Melekler'in en küçüğü 10 yaşındaki Asya’nın babası Mehmet Tülek’in de tek bir isteği var.
“Ben hayatımdaki en değerli şeyi kaybettim.” Ifadesini kullanan Tülek, “Tabii ki sonuna kadar bunun takipçisi olacağım. Adalet elbet yerini bulacaktır. Bundan hiçbir şüphem yok.” diye konuştu.
Aileler 3 Ocak’ta başlayacak davayı takip etme talebini Bakan Tunç’a iletti.
Bakan Tunç da konuyu değerlendireceklerini ve bu talebin ailelerin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.
Şampiyon Melekler’in ailelelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.
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