İsimsiz çiçeğe 'taciz' davası

Ankara'da bir öğretmene gönderilen isimsiz çiçek için taciz davası açıldı.

Özel okulda matematik öğretmeni olan F.G.M.'ye, 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi.

F.G.M., gülleri önce aynı kurumun başka şubesinde görev yapan öğretmen eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi.



1,5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu gördü.



2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



F.G.M., avukatı aracılığıyla B.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğretmen, dilekçesinde B.Ş.'nin hasta olduğunu bilmesine imkan yokken kendisine 'geçmiş olsun' yazılı not kağıdıyla çiçek gönderilmesinden rahatsız olduğunu ayrıca gül buketlerinin arasına şiir de iliştirildiğini belirtti. F.G.M., çiçekçiden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya delil olarak sundu.

ŞANTAJ İDDİASIYLA KARŞI DAVA

B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak öğretmenin evli olduğunu bilmediğini söyledi. B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ve F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında ise 'şantaj' suçundan dava açıldı.



SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ



Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu. Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



"YARGITAY'IN BENZER KARARLARI VAR"



Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, cinsel taciz suçunda temas zorunluğu olmadığını belirtti. Aykaç, "Yargıtay’ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor" dedi.