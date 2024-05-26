İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.
Hatay’da cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, cumartesi günü de etkisini hissettirdi.
Yağış öncesinde İskenderun Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi.
Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
Şimşek fırtınasıyla birlikte İskenderun Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.
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