İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler, körfezde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in doğusu için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu.

Hatay’da cuma günü öğle saatlerinde başlayan yağış, cumartesi günü de etkisini hissettirdi.

Yağış öncesinde Körfezi'nde oluşan şimşek fırtınası, Tımelapse çekim tekniği ile görüntülendi.

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı - 1

Amanoslarda dolunay yükselirken, Körfezde ardı ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Şimşek fırtınasıyla birlikte Körfezi'nde de ortaya seyirlik görüntüler çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...