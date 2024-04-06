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İskenderun'da belediye başkanı seçildi: İlk icraatı makam kapısını sökmek oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

İskenderun'da belediye başkanı seçildi: İlk icraatı makam kapısını sökmek oldu

31 Mart yerel seçimlerde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, seçimden zaferle çıkmıştı.

Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

İskenderun Mehmet Dönmez, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek, yeter artık söz milletindir diyerek, aramızdaki engelleri kaldıran ilk engel olarak, kapıları kaldırmak suretiyle, görevimize başlıyoruz, aramızdaki vatandaşlarımıza engel diye görülen, ilk engeli beraber kaldırıyoruz, buyurun arkadaşlar." dedi.

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Hatay İSKENDERUN Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye İSKENDERUN Yerel Seçim Sonucu ve YSK Oy Sonuçları Son Dakika

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