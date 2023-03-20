İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, AA muhabirine, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.



İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.