İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

İskenderun'da denizde yükselme meydana geldi. Denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı. Belediye ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi

Hatay’ın ilçesinde seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.

İskenderun'da gece saatlerinde denizin yükselmesi sonucu Atatürk Anıt Alanı, Mete Aslan Bulvarı ve Sahil Yolu Caddesi su ile doldu.

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi - 1

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araç sürücüleri ve yayalar trafikte ilerlemekte zorlandı.

İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi - 2

Bir gemide çalıştığını belirten Ahmet Eker, AA muhabirine, mesaiden çıktığını ancak denizin yükselmesiyle caddelerinin suyla dolduğunu ve evine geçemediğini söyledi.

İskenderun Belediyesi ekipleri yollardaki suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...