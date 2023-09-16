İSKİ su kesintisi programı: Sarıyer Ayazağa'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. 16 Eylül tarihli su kesintisi programına göre, Sarıyer Ayazağa'da su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi programı: Sarıyer Ayazağa'da sular ne zaman gelecek?

( Su ve Kanalizasyon İdaresi) 16 Eylül tarihli programını paylaştı. Programa göre,  içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle Sarıyer Ayazağa'da su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin saat 14.00'te sona ermesi bekleniyor. 

İSKİ su kesintisi programı: Sarıyer Ayazağa'da sular ne zaman gelecek? - 1

Yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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