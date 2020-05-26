İsmail Hakkı Karadayı kimdir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

28 Şubat davasında "hükümeti yıkmaya yönelik darbeye teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Peki, İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı nereli, kaç yaşında? İşte İsmail Hakkı Karadayı hakkında merak edilenler...



İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?



28 Şubat davasında müebbet hapsi istenen dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı 1932 yılında Çankırı'da dünyaya geldi. 1951 yılında Kara Harp Okulu'nu bitiren Karadayı, 1953'de Uçaksavar Okulu'ndan mezun oldu. 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi.

1977 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Karadayı, sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı. 1981'de ise tümgeneral rütbesine terfi etti.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KAÇ YAŞINDA?



Tümgeneral olarak Kıbrıs'ta iki yıl Tümen Komutanlığı görevini yaptıktan sonra Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na atandı. 1985 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etmesinden sonra 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.



İsmail Hakkı Karadayı, 30 Ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.



88 yaşında hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası olan İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasında yargılandı.

İSMAİL HAKKI KARADAYI'NIN ÖDÜLLERİ

Bazı Ödüller / Madalyaları

T.C. Devlet Şeref Madalyası

TSK Üstün Hizmet Madalyası

TSK Altın Şeref-ı İmtiyaz

Güney Kore TONG ILJANG Madalyası

Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası

ABD Legion of Merit Nişanı (2 kere)

Ürdün 1 nci derecede istihkak nişanı

Fransa Liyakat Nişanı, Commandeur Dans L'Ordre de la Legion D'Honneur

Uluslararası Melvin Jones Dostluk Ödülü

Uluslararası Paul Harrıs Madalyası

İlter Erkan Dostluk ve Barış Ödülü

Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında "Fahri Doktora" ünvanı