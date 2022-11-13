İspanya Adana'daki Patriot sisteminin görev süresini uzattı

İspanya, Türkiye'nin hava savunmasına desteğini sürdürecek. Türkiye'nin hava savunmasına destek amacıyla Adana'da konuşlandırılan Patriot hava savunma sisteminin görev süresi uzatıldı.

İspanya Adana'daki Patriot sisteminin görev süresini uzattı

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'nın, 'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füze savunma sisteminin görev süresini uzattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırı tehdidi kapsamında NATO'nun Türkiye'yi koruma çabalarını desteklemek üzere Hollanda'ya ait Patriot füze savunma sistemi, Adana'da 26 Ocak 2013'te konuşlandırıldı.

Hollanda'dan Ocak 2015'te bu görevi devralan İspanya, o tarihten itibaren bu misyonu sürdürdü.

İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği, Adana'da konuşlu Patriot füze savunma sisteminin görev süresi bu yılın sonunda doluyordu.

İspanya, sistemin ve görevli askerlerin görev süresini Haziran 2023'e kadar uzattı.

BAKAN AKAR'DAN TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ile görüşerek, müttefiklik ruhuna uygun hareketleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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