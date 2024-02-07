Isparta'da feci kaza | Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Isparta’nın Senirkent ilçesi Senirkent-Yalvaç kara yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Görkem Özdamar idaresinde olan otomobil Yalvaç-Senirkent istikametinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralı B.A.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.