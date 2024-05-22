Isparta'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsünün refüje çıkıp ağaçlara çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Isparta'da yolcu otobüsü kazası: Yaralılar var

Afyonkarahisar'dan Antalya'nın Finike ilçesine giden E.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü, saat 14.30 sıralarında -Afyonkarahisar kara yolu Göltaş mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.

Sürücü ve muavin ile toplam 21 kişinin bulunduğu otobüsteki 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otobüsün vinçle kaza yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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