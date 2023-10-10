İsrail-Hamas çatışması | Bahçeli: BM acilen devreye girmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

''Emzikli bebekler katledilmektedir. Filistin tam bir asırdır felaketlerin çemberinde. Filistin sorunu içinden çıkılması çok zor bir girdaba sürüklenmiştir.

''ÇATIŞMA ORTAMI KAYGI VERİCİ''

İki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması, şiddet sahnelerinin son bulması bir hayaldir. Tırmanın sıcak çatışma ortamı kaygı verici boyuttadır.

''SAVUNMASIZ İNSANLARIN HEDEF ALINMASI FELAKETTİR''

Üzüntümüz yüzlerce sivil ve masum insanın ölmesidir. Kimden gelirse gelsin savunmasız insanların hedef alınması felakettir. İsrail-Filistin arasındaki geniş çaplı krize sağduyu ile yaklaşmak, bir an evvel arabulucuları devreye sokmak uluslararası toplumun acil gündemi olmalı.

''BM ACİLEN DEVREYE GİRMELİDİR''

İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize zulmetmiştir, dünyanın gözü önünde tarifi olmayan insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, Birleşmiş Milletler (BM) kararları yok sayılmıştır. İlk olarak ateşkes rejimi derhal tesis edilmeli taraflar itidal bir çizgiye eş zamanlı olarak gelmelidir. Cumhurbaşkanımızın atacağı adımlar desteklenmeli. BM acilen devreye girmelidir.

''FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI''

Filistin Devleti tanınmalı. ABD, Türkiye'nin çabalarını desteklemeli. ABD uçak gemisi göndermek yerine barış için çalışmalı.

''TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA TARAF TUTMAK TERÖR YÖNTEMİDİR''

Terörizmin hiçbir türevi makul ve meşru değildir. Terör örgütleri arasında taraf tutmak farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Terörizm tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı ve kalleş bir silahtır. Teslim olmayacağız boyun eğmeyeceğiz. Sınır ötesine düzenlenen operasyonların da arkasındayız.

''TÜRKİYE'YE SALDIRMANIN ÖDENECEK BİR BEDELİ VARDIR''

Türkiye'ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Türk milletinin huzurunu bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır. Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kalmamıştır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Cani terör örgütünün beli kırılmıştır.''