İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Nablus baskınında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Ahmed Ömer el-Hıdır'ın (30) da yaşamını yitirdiği duyuruldu.



Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Nablus'ta Filistinlilerin kaldığı Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın ve 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi’nin de öldürüldüğü, naaşların Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.



Öte yandan ​​​​​​​İsrail askerlerinin Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradıkları ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskın yaparak öldürdükleri belirtildi.



Pazartesi günü Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 3'e çıkarken, açılan ateş sonucu yaralanan 8 Filistinlinin ise tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 525'e yükseldi.